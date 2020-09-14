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Украинскому оператору ГТС разрешат покупать газ на биржах

Украинскому оператору ГТС разрешат покупать газ на биржах

Верховная Рада одобрила за основу изменения в закон о публичных закупках по закупке природного газа оператором ГТС.

За одобрение соответствующего законопроекта №3176 в первом чтении проголосовал 251 депутат.

Проект закона разрешит оператору ГТС закупки краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, которая должна обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников – субъектов рынка природного газа.

В то же время газовая биржа, обеспечивающая функционирование и управление торговой платформой в соответствии с новым законом, должна обеспечить выполнение требований, установленных в том числе кодексом газотранспортной системы, к торговым платформам.

Возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих нужд была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона «О публичных закупках» оператор ГТС не может выполнять условия кодекса.

Закон о публичных закупках обязывает оператора газотранспортной системы осуществлять эти закупки исключительно через систему Prozorro.

Введение изменений будет способствовать повышению ликвидности, развитию оптового рынка краткосрочных стандартизированных продуктов при приобретении природного газа для балансировки системы, покрытия собственных производственно-технических потребностей и технологических затрат.

Оператор ГТС уже отмечал, что закупка газа на бирже даст толчок для дальнейшего развития всего газового рынка Украины и существенно сблизит его с рынками Евросоюза.

За восемь месяцев этого года оператор ГТС протранзитировал 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новым транзитным соглашением, что на 42% меньше, чем за этот период прошлого года (59,6 млрд куб.м).

По материалам Финансовый клуб
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