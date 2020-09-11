Поврежденный взрывом газа дом на Позняках снесут за 14 миллионов

КП “Житлоинвестбуд-УКБ” Киевсовета 14 сентября заключило соглашение с ООО “Строительная компания “ЗЖБК №1” о демонтаже дома на Позняках, поврежденного взрывом в июне, стоимостью 14,29 млн грн.

Об этом сообщается в системе “Прозорро” передают “Наші Гроші”.

Фирма выполнит подготовку строительной площадки до конца 2020 года.

Сначала изготовят каркас и усилят ним здание, затем демонтируют лифты, внутренние сантехнические сети, отопление, электроосвещение, электрооборудование, газоснабжение и собственно здание, а также выполнят земляные работы, вывезут и утилизируют мусор.

Работы закупили по сокращенной переговорной процедурой из-за возникновения особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Заказчик в обосновании объяснил свой выбор подрядчика тем, что “СК “ЗЖБК №1” имеет квалифицированную команду и менеджмент, применяет новейшие технологии, высококачественные материалы и конструкции (в частности железобетонную продукцию собственного производства) и ориентируется на европейские стандарты качества.

Компания за время своей деятельности свела более сорока сборных железобетонных жилых домов.