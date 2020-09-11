0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Поврежденный взрывом газа дом на Позняках снесут за 14 миллионов

Поврежденный взрывом газа дом на Позняках снесут за 14 миллионов

КП “Житлоинвестбуд-УКБ” Киевсовета 14 сентября заключило соглашение с ООО “Строительная компания “ЗЖБК №1” о демонтаже дома на Позняках, поврежденного взрывом в июне, стоимостью 14,29 млн грн.

Об этом сообщается в системе “Прозорро” передают “Наші Гроші”.

Фирма выполнит подготовку строительной площадки до конца 2020 года.

Сначала изготовят каркас и усилят ним здание, затем демонтируют лифты, внутренние сантехнические сети, отопление, электроосвещение, электрооборудование, газоснабжение и собственно здание, а также выполнят земляные работы, вывезут и утилизируют мусор.

Работы закупили по сокращенной переговорной процедурой из-за возникновения особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Заказчик в обосновании объяснил свой выбор подрядчика тем, что “СК “ЗЖБК №1” имеет квалифицированную команду и менеджмент, применяет новейшие технологии, высококачественные материалы и конструкции (в частности железобетонную продукцию собственного производства) и ориентируется на европейские стандарты качества.

Компания за время своей деятельности свела более сорока сборных железобетонных жилых домов.

По материалам Наші гроші
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.