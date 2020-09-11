В Украине поступили в продажу Samsung Galaxy M31s: основные характеристики и цены (фото)

Серия смартфонов Galaxy M была впервые презентована в Украине в прошлом году и уже завоевала огромное количество поклонников.
Об этом сообщается на сайте Samsung.
Galaxy M – это мощная производительность, которая обеспечивается благодаря аккумулятору большой емкости на 6000 мАч, дисплею sAMOLED и впечатляющей квадрокамере.
Galaxy M31s получила несколько новых функций:
Интеллектуальная камера 64 МП с мультикадровым режимом:
Режим «Один кадр»:
Интеллектуальная камера от Galaxy M31s имеет много других функций:
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