В Украине поступили в продажу Samsung Galaxy M31s: основные характеристики и цены (фото)

Серия смартфонов Galaxy M была впервые презентована в Украине в прошлом году и уже завоевала огромное количество поклонников.

Об этом сообщается на сайте Samsung.

Galaxy M – это мощная производительность, которая обеспечивается благодаря аккумулятору большой емкости на 6000 мАч, дисплею sAMOLED и впечатляющей квадрокамере.

Galaxy M31s получила несколько новых функций:

новинка имеет 64-мегапиксельный интеллектуальный новый сенсор камеры ( IMX 682);

дисплей sAMOLED Infinity-O;

поддержка быстрой зарядки и обратной зарядки;

привлекательный градиент-дизайн задней панели.

Интеллектуальная камера 64 МП с мультикадровым режимом:

Galaxy M31s оснащен 64-мегапиксельной квадрокамерой с новым сенсором;

12-мегапиксельный ультраширокий объектив Galaxy M31s имеет 123-градусный угол зрения;

смартфон также имеет специальный 5-мегапиксельный макрообъектив для особо крупных планов с максимальной детализацией объекта;

также присутствует возможность видеосъемки с записью 4K и режим стабилизации. Кроме того, 32-мегапиксельная фронтальная камера также поддерживает запись 4K видео и селфи в режиме Slow-Mo.

Режим «Один кадр»:

захватит кадры до 10 секунд, а затем с помощью искусственного интеллекта создаст до 10 различных результатов – 7 фотографий и 3 видео.

Интеллектуальная камера от Galaxy M31s имеет много других функций:

мои фильтры. Появилась возможность настроить фото с помощью своих персональных фильтров. Можно имитировать цвета и стили своих любимых фотографий и применять их к новым фото во время съемки;

умный угол селфи. В этом режиме вы сможете автоматически собрать всех своих селфи-героев в один кадр, ведь камера распознает, что вы делаете групповое селфи;

переключайте камеру во время записи. Используя эту функцию, вы можете переключаться между передней и задней камерами во время записи видео;

ночной гиперлапс. Samsung усовершенствовал технологию съемки при слабом освещении – вы имеете возможность снимать видео с длительными выдержками, благодаря чему ваши видео имеют впечатляющие световые шлейфы. В результате теперь вы можете делать видео с гиперлапсом в ночном режиме.

дисплей Infinity-O, мощный аккумулятор и зарядное устройство в коробке мощностью 15 Вт. Galaxy M31s имеет 6,5-дюймовый дисплей sAMOLED Infinity-O. Он сертифицирован по стандарту Widevine L1, что позволяет потребителям просматривать контент высокой четкости на потоковых платформах. Galaxy M31s использует мощный аккумулятор на 6000 мАч. M31s также впервые имеет обратную зарядку, которая позволяет делиться зарядом батареи в пути.

Цена:

Galaxy M31s будет доступен для продажи в Украине начиная с 16 сентября 2020 по цене 8 499 грн., а для первых покупателей будет действовать специальная цена 7 799 грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫