НБУ впервые с июля продал валюту для сглаживания колебаний курса - ICU

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.

Об этом сообщил аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив в Facebook.

“Вчера НБУ продавал валюту впервые с июля. Общий объем – около $35 млн”, – написал он.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 28,05 гривни.



Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 15 сентября – 33,25 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.