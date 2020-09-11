НБУ впервые с июля продал валюту для сглаживания колебаний курса - ICU

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.
Об этом сообщил аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив в Facebook.
“Вчера НБУ продавал валюту впервые с июля. Общий объем – около $35 млн”, – написал он.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 28,05 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 15 сентября – 33,25 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
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