Ежегодный отпуск: как правильно его разделить на части

Ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен на части любой продолжительности.
Об этом говорится в письме Минэкономики от 31.03.2020 г. №3512-06/21620-07.
Разделить такой отпуск можно, например, на 1, 2, 3, 4, 5 календарных дней, однако только при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 14 календарных дней.
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В то же время, по законодательству, работодатель имеет возможность разделить ежегодный отпуск работника на части, однако это не является его обязанностью разделить его на части, как того желает работник.
Поскольку окончательное решение о предоставлении работнику отпуска принимает работодатель, чтобы не допустить потери рабочего времени, учитывая производственные обстоятельства, он может согласиться, а может и не согласиться разделить отпуск так, как того желает работник. Также может предложить свои условия деления ежегодного отпуска или не делить его вовсе.
Если отпуск все же поделили. В случае деления ежегодного отпуска на части, неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.
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