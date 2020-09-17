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Ежегодный отпуск: как правильно его разделить на части

Ежегодный отпуск: как правильно его разделить на части

Ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен на части любой продолжительности.

Об этом говорится в письме Минэкономики от 31.03.2020 г. №3512-06/21620-07.

Разделить такой отпуск можно, например, на 1, 2, 3, 4, 5 календарных дней, однако только при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 14 календарных дней.

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В то же время, по законодательству, работодатель имеет возможность разделить ежегодный отпуск работника на части, однако это не является его обязанностью разделить его на части, как того желает работник.

Поскольку окончательное решение о предоставлении работнику отпуска принимает работодатель, чтобы не допустить потери рабочего времени, учитывая производственные обстоятельства, он может согласиться, а может и не согласиться разделить отпуск так, как того желает работник. Также может предложить свои условия деления ежегодного отпуска или не делить его вовсе.

Если отпуск все же поделили. В случае деления ежегодного отпуска на части, неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена ​​работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

Справка Finance.ua:

  • Компенсация вместо отпуска возможна только в пределах рабочего года и после его истечения при условии, если работник использовал 24 календарных дня ежегодного основного и дополнительных отпусков за этот рабочий год.
  • Ранее в Гоструда дали разъяснения по максимальной продолжительности отпуска и переносу неиспользованного ежегодного отпуска.

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По материалам Finance.UA
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