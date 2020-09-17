В УЗ рассказали, сколько пассажиров перевезли в 2020 году, и назвали самые популярные маршруты

Укрзализныця с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров. Треть из них (3,9 млн) путешествовали в летние месяцы.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Самыми популярными направлениями поездок оставалось сообщение между областными центрами.
Так, с начала года:
Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан.
На сегодня по Украине курсирует 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. 5 пар сезонных поездов завершили курсирование.
Инфографика: Укрзализныця
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