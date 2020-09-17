В УЗ рассказали, сколько пассажиров перевезли в 2020 году, и назвали самые популярные маршруты

Укрзализныця с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров. Треть из них (3,9 млн) путешествовали в летние месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Самыми популярными направлениями поездок оставалось сообщение между областными центрами.

Так, с начала года:

в сообщении Киев – Харьков – Киев перевезено 498,9 тыс. пассажиров

Киев – Львов – Киев – 437,7 тыс.;

Киев – Днепр – Киев – 388,9 тыс.;

Киев – Одесса – Киев – 295,7 тыс.

Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан.

На сегодня по Украине курсирует 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. 5 пар сезонных поездов завершили курсирование.



Инфографика: Укрзализныця

Справка Finance.ua:

За январь-август 2020 года “Укрзализныця” уплатила свыше 16,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды.

АО “Укрзализныця” планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения.

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