Назначен новый премьер-министр Японии

Йосихиде Суга утвержден на посту премьер-министра Японии. За него проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента.
Об этом сообщает The Guardian.
Он заявил, что продолжит внешнеполитический курс своего предшественника, в частности отметил, что Япония собирается обсуждать с Россией принадлежность Южно-Курильских островов.
Йосихиде Суга будет на этом посту до сентября будущего года, после чего должны пройти новые выборы.
Предыдущий глава правительства Синдзо Абэ занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находился на этом посту на протяжении почти восьми лет. Ему сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.
Напомним, правительство Японии во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку.
Одной из своих задач на посту премьера Абэ называл заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны.
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