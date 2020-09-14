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На авторынок выйдет первый украинский электрогрузовик: назвали цену - СМИ (фото)

На авторынок выйдет первый украинский электрогрузовик: назвали цену - СМИ (фото)

В следующем году в серийном производстве может появиться первый украинский электрогрузовик CoolOn.

Над этим работают в криворожской компании Murmuration Technology, передает Федерация работодателей автомобильной отрасли.

За 2-3 месяца инженеры планируют завершить ходовой макет и взяться за создание прототипа. Электрокар соберут исключительно из деталей украинского производства, а ориентировочная стоимость электрогрузовика CoolOn будет составлять $16 тыс.

В 2021-2022 гг. команда планирует запустить серийное производство 3-5 тыс. электромобилей в год и выйти на европейский рынок.

Украинский электрогрузовик CoolOn

Справка Finance.ua:

  • Еще в апреле 2020 года сообщалось, что украинские разработчики из Кривого Рога создали фирменный грузовой электромобиль CoolOn. Запас хода у него 200 км и его могут использовать для служб доставки.
  • Один из вариантов CoolOn получит кубический дизайн с длиной 5000 мм, шириной 1700 мм и высотой 2100 мм. Грузовой отсек может быть как с открытым кузовом, так и оснащен специальным оборудованием, например для уборки улиц, манипулятором, вышкой для ремонта и т.д.
По материалам Газета по-Украински
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