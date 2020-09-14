На авторынок выйдет первый украинский электрогрузовик: назвали цену - СМИ (фото)

В следующем году в серийном производстве может появиться первый украинский электрогрузовик CoolOn.

Над этим работают в криворожской компании Murmuration Technology, передает Федерация работодателей автомобильной отрасли.

За 2-3 месяца инженеры планируют завершить ходовой макет и взяться за создание прототипа. Электрокар соберут исключительно из деталей украинского производства, а ориентировочная стоимость электрогрузовика CoolOn будет составлять $16 тыс.

В 2021-2022 гг. команда планирует запустить серийное производство 3-5 тыс. электромобилей в год и выйти на европейский рынок.

Украинский электрогрузовик CoolOn

Справка Finance.ua:

Еще в апреле 2020 года сообщалось, что украинские разработчики из Кривого Рога создали фирменный грузовой электромобиль CoolOn. Запас хода у него 200 км и его могут использовать для служб доставки.