На авторынок выйдет первый украинский электрогрузовик: назвали цену - СМИ (фото)

В следующем году в серийном производстве может появиться первый украинский электрогрузовик CoolOn.
Над этим работают в криворожской компании Murmuration Technology, передает Федерация работодателей автомобильной отрасли.
За 2-3 месяца инженеры планируют завершить ходовой макет и взяться за создание прототипа. Электрокар соберут исключительно из деталей украинского производства, а ориентировочная стоимость электрогрузовика CoolOn будет составлять $16 тыс.
В 2021-2022 гг. команда планирует запустить серийное производство 3-5 тыс. электромобилей в год и выйти на европейский рынок.
Украинский электрогрузовик CoolOn
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