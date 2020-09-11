"Минималку" планируют устанавливать в зависимости от фактического прожиточного минимума - законопроект

В Украине предлагают ст. 95 КЗоТ изложить в новой редакции, существенно расширив и детализировав правовое регулирование вопроса определения и установления минимальной зарплаты.

На сайте Верховной Рады был зарегистрирован проект Закона №3012а-1 “О внесении изменения в статью 95 Кодекса законов о труде Украины относительно повышения размера минимальной заработной платы”.

Этим проектом предлагается ст. 95 КЗоТ изложить в новой редакции, существенно расширив и детализировав правовое регулирование вопроса.

По обновленной статье, минимальная заработная плата:

является государственной социальной гарантией, обязательной для работодателей на всей территории Украины независимо от системы оплаты труда;

это установленный законом минимальный размер основной заработной платы за выполненную работником месячную (часовую) норму труда;

должен обеспечивать достаточный жизненный уровень для работника и его семьи.

Относительно размера заработной платы:

размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы;

если начисленная заработная плата работника, выполнившего месячную норму труда, ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, работодатель проводит целевую доплату до уровня минимальной заработной платы, которая выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы и включается в основную заработную плату;

если размер заработной платы в связи с периодичностью выплаты ее составляющих ниже размера минимальной заработной платы, проводится целевая доплата до уровня минимальной заработной платы;

почасовой размер минимальной заработной платы рассчитывается исходя из месячного размера минимальной заработной платы и среднемесячной нормы продолжительности рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе;

заработная плата подлежит индексации в установленном законодательством порядке.

Размер минимальной заработной платы определяется с учетом:

потребностей работников и их семей;

стоимостной величины достаточного для обеспечения нормального функционирования организма трудоспособного человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности;

среднего уровня заработной платы;

производительности труда, уровня занятости;

прогнозного индекса потребительских цен;

налогов, обязательных сборов и взносов.

Пересмотр минимальной зарплаты:

размер минимальной заработной платы не может быть ниже прогнозного фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, рассчитанного в соответствии с законом в ценах декабря предыдущего года;

“минималка” должна пересматриваться в зависимости от изменения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, роста индекса потребительских цен на товары и тарифов на услуги, среднего уровня заработной платы и других факторов в порядке, определенном частью одиннадцатой этой статьи;

в случае превышения фактического уровня инфляции над прогнозным больше чем на три процента КМУ в течение 15 дней инициирует перед Верховной Радой Украины внесение изменений в Государственный бюджет Украины на соответствующий год относительно повышения размера минимальной заработной платы с учетом ожидаемого уровня инфляции до конца бюджетного года.

Справка Finance.ua:

Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

Запланировано двухэтапное повышение: с 1 января – до 6000 гривен; с 1 июля – до 6500 гривен.

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