"Минималку" планируют устанавливать в зависимости от фактического прожиточного минимума - законопроект

В Украине предлагают ст. 95 КЗоТ изложить в новой редакции, существенно расширив и детализировав правовое регулирование вопроса определения и установления минимальной зарплаты.
На сайте Верховной Рады был зарегистрирован проект Закона №3012а-1 “О внесении изменения в статью 95 Кодекса законов о труде Украины относительно повышения размера минимальной заработной платы”.
Этим проектом предлагается ст. 95 КЗоТ изложить в новой редакции, существенно расширив и детализировав правовое регулирование вопроса.
По обновленной статье, минимальная заработная плата:
Относительно размера заработной платы:
Размер минимальной заработной платы определяется с учетом:
Пересмотр минимальной зарплаты:
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