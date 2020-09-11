Впервые показали Xiaomi Mi Mix 4 с камерой под дисплеем

В Сеть утекли изображения перспективного Mi Mix 4. Снимки опубликовало издание China Mobile, журналисты которого пообщались с автором фото на тему подробностей нового девайса.
По словам информатора, официальная презентация «четверки» ожидалась в августе, однако «Сяоми» предпочла явить миру Mi 10 Ultra. Новая дата релиза «четверки» – 2021 год.
Mi Mix 4 получит подэкранную камеру. Внешний вид тыльной панели визуально схож с дизайном задней части Mi Mix Alpha. Заявленное информатором количество модулей основной камеры – 4 (все – в вертикальном расположении со светодиодной вспышкой под ними).
По уверениям China Mobile, процитированный ими источник «заслуживает доверия».
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