Впервые показали Xiaomi Mi Mix 4 с камерой под дисплеем

В Сеть утекли изображения перспективного Mi Mix 4. Снимки опубликовало издание China Mobile, журналисты которого пообщались с автором фото на тему подробностей нового девайса.

По словам информатора, официальная презентация «четверки» ожидалась в августе, однако «Сяоми» предпочла явить миру Mi 10 Ultra. Новая дата релиза «четверки» – 2021 год.

Mi Mix 4 получит подэкранную камеру. Внешний вид тыльной панели визуально схож с дизайном задней части Mi Mix Alpha. Заявленное информатором количество модулей основной камеры – 4 (все – в вертикальном расположении со светодиодной вспышкой под ними).



По уверениям China Mobile, процитированный ими источник «заслуживает доверия».