0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Впервые показали Xiaomi Mi Mix 4 с камерой под дисплеем

Впервые показали Xiaomi Mi Mix 4 с камерой под дисплеем

В Сеть утекли изображения перспективного Mi Mix 4. Снимки опубликовало издание China Mobile, журналисты которого пообщались с автором фото на тему подробностей нового девайса.

По словам информатора, официальная презентация «четверки» ожидалась в августе, однако «Сяоми» предпочла явить миру Mi 10 Ultra. Новая дата релиза «четверки» – 2021 год.

Mi Mix 4 получит подэкранную камеру. Внешний вид тыльной панели визуально схож с дизайном задней части Mi Mix Alpha. Заявленное информатором количество модулей основной камеры – 4 (все – в вертикальном расположении со светодиодной вспышкой под ними).

По уверениям China Mobile, процитированный ими источник «заслуживает доверия».

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.