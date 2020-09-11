13 тысяч долларов за правку о переработке отходов: НАБУ разоблачило нардепа

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от “Слуги народа” Александру Юрченко и его сообщникам.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

“В середине августа детектив “под прикрытием” передал первую часть неправомерной выгоды посреднику.

26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания”.

В частности, в рамках операции детектив “под прикрытием” познакомился с одним из участников группировки и “заказал” у него изменения в законодательстве Украины по переработке твердых бытовых отходов.

Посредник познакомил детектива с Юрченко, который, как отмечают в НАБУ, “попросил предоставить ему взятку 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. Для подкупа народных депутатов-членов комитета”.