13 тысяч долларов за правку о переработке отходов: НАБУ разоблачило нардепа

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от “Слуги народа” Александру Юрченко и его сообщникам.
Об этом пишет пресс-служба НАБУ.
“В середине августа детектив “под прикрытием” передал первую часть неправомерной выгоды посреднику.
26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания”.
В частности, в рамках операции детектив “под прикрытием” познакомился с одним из участников группировки и “заказал” у него изменения в законодательстве Украины по переработке твердых бытовых отходов.
Посредник познакомил детектива с Юрченко, который, как отмечают в НАБУ, “попросил предоставить ему взятку 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. Для подкупа народных депутатов-членов комитета”.
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