0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 230 0

В Минфине рассказали, когда ожидают получить два транша МВФ по $700 миллионов

В Минфине рассказали, когда ожидают получить два транша МВФ по $700 миллионов

Министерство финансов рассчитывает до конца года получить два транша от Международного валютного фонда по $700 млн каждый.

Об этом в интервью “Экономической правде” сказал министр финансов Сергей Марченко.

“Что мы планируем по поводу заимствований? Действительно, у нас в планах получить еще два транша МВФ по 700 миллионов долларов. От Всемирного банка также рассчитываем получить займ. То есть, если этот сценарий сбывается, мы можем сказать, что год у нас не будет проблем, и поэтому эти вопросы по внутреннему рынку легко могут перекрыть внешние источники заимствований”, – сказал Марченко.

Читайте также: В Минфине рассказали, что интересует МВФ

Он отметил, что все структурные маяки, которые ставил МВФ перед Украиной, почти выполнены.

“Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине”, – сказал Марченко.

Глава Минфина пояснил, что отсрочка приезда миссии была связана с кадровыми назначениями в НБУ, “потом они эти вопросы сняли”, сейчас у них “нормальная коммуникация с Нацбанком”.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2020 года Украина получила кредит от МВФ в сумме 2,1 млрд долл.
  • Верховная Рада по представлению Президента Украины Владимира Зеленского 16 июля 2020 года назначила Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.
  • Шевченко заявлял, что полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является его приоритетом.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.