В Минфине рассказали, когда ожидают получить два транша МВФ по $700 миллионов

Министерство финансов рассчитывает до конца года получить два транша от Международного валютного фонда по $700 млн каждый.
Об этом в интервью “Экономической правде” сказал министр финансов Сергей Марченко.
“Что мы планируем по поводу заимствований? Действительно, у нас в планах получить еще два транша МВФ по 700 миллионов долларов. От Всемирного банка также рассчитываем получить займ. То есть, если этот сценарий сбывается, мы можем сказать, что год у нас не будет проблем, и поэтому эти вопросы по внутреннему рынку легко могут перекрыть внешние источники заимствований”, – сказал Марченко.
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Он отметил, что все структурные маяки, которые ставил МВФ перед Украиной, почти выполнены.
“Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине”, – сказал Марченко.
Глава Минфина пояснил, что отсрочка приезда миссии была связана с кадровыми назначениями в НБУ, “потом они эти вопросы сняли”, сейчас у них “нормальная коммуникация с Нацбанком”.
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