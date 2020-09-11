В Минфине рассказали, когда ожидают получить два транша МВФ по $700 миллионов

Министерство финансов рассчитывает до конца года получить два транша от Международного валютного фонда по $700 млн каждый.

Об этом в интервью “Экономической правде” сказал министр финансов Сергей Марченко.

“Что мы планируем по поводу заимствований? Действительно, у нас в планах получить еще два транша МВФ по 700 миллионов долларов. От Всемирного банка также рассчитываем получить займ. То есть, если этот сценарий сбывается, мы можем сказать, что год у нас не будет проблем, и поэтому эти вопросы по внутреннему рынку легко могут перекрыть внешние источники заимствований”, – сказал Марченко.

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Он отметил, что все структурные маяки, которые ставил МВФ перед Украиной, почти выполнены.

“Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине”, – сказал Марченко.

Глава Минфина пояснил, что отсрочка приезда миссии была связана с кадровыми назначениями в НБУ, “потом они эти вопросы сняли”, сейчас у них “нормальная коммуникация с Нацбанком”.

Справка Finance.ua:

В июне 2020 года Украина получила кредит от МВФ в сумме 2,1 млрд долл.

Верховная Рада по представлению Президента Украины Владимира Зеленского 16 июля 2020 года назначила Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.