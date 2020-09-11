Эксперт рассказала о причинах роста цен на вторичном рынке жилья

Цены, по которым владельцы жилья выставляют объекты на продажу, достигли максимального за год значения.
Об этом сообщили специалисты компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости).
Заявленная стоимость жилья, по данным риэлторов, начала повышаться в июне и уже в августе достигла отметки эквивалент 797 долларов за квадратный метр.
И если учесть, что в августе 2019 года средние цены продаж находились на уровне $721, рост данного показателя составил 10,5%.
«Весной и в первой половине лета мы наблюдали некое «замирание» рынка, вызванное «коронакризисом» кризиса. А рост цен жилья, выставленного владельцами на продажу, говорит о том, что рынок уже переформатировался. Постепенно и стабильно повышающийся спрос обусловлен ситуацией в банковской сфере: если раньше люди больше вкладывали в банки, то сейчас этому не способствует ни экономическая ситуация, ни невысокая процентная ставка по депозитам. То есть кредитами пользуются более охотно, чем депозитами. А это перемещает поток сбережений из банковского сектора на рынок недвижимости, покупка которой рассматривается как инструмент подстраховки и сохранения накоплений», – сообщила руководитель компании «ХАН» Светлана Якимова.
Она добавила, что наибольшим спросом пользуются самые ликвидные объекты – однокомнатные квартиры и гостинки, которые при необходимости достаточно легко продаются.
По словам эксперта, в августе текущего года также вырос средний показатель цен реальных сделок:
Если такая динамика сохранится, то цены жилья вторичного рынка будут постепенно повышаться. В свою очередь темпы роста цен будут зависеть от реализации государственных программ по доступным кредитам: если банки реально станут кредитовать ипотеку под обещанные 10% в гривне, то потребители будут с большей охотой брать кредиты и покупать жилье, считает эксперт.
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