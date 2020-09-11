Шевченко предостерег КСУ от признания закона о ФГВФЛ неконституционным

Признание закона о системе гарантирования вкладов физических лиц неконституционным разрушит систему гарантирования вкладов физлиц, подорвет доверие к банковской системе и навредит интересам государства и граждан.
Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время заседания КСУ, сообщает пресс-служба регулятора.
“Цель закона… – защищать права и интересы граждан, вкладывающих средства в украинские банки. Фонд гарантирования вкладов создавался для повышения доверия к банковской системе. С этой задачей он успешно справился. Нормы закона защитили почти 2 млн вкладчиков. В течение 2014-2020 годов им было выплачено более 90 млрд грн гарантированного государством возмещения”, – отметил глава НБУ.
Напомним, 15 сентября КСУ на открытой части пленарного заседания в форме устного производства продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о системе гарантирования вкладов физических лиц. Коллегия состоит из 15 судей.
В июне 2020-го КСУ возобновил рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины от 2015 года о соответствии Конституции этого закона. Согласно представлению Верховного суда, обжалуется конституционность существования Фонда гарантирования вкладов как органа, наделенного властными полномочиями в сфере гарантирования вкладов физлиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка.
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