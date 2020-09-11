Шведская компания онлайн-платежей Klarna стала крупнейшим финтех-стартапом в Европе благодаря привлечению $650 млн во время последнего раунда финансирования. Как сообщает CNBC, с учетом новых средств компания сейчас оценивается в $10,6 млрд.
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Klarna известна своей моделью «покупай сейчас, плати потом», предлагает клиентам беспроцентное розничное финансирование в рассрочку. Стартап платит продавцу, как только покупатель что-то покупает через его платформу, а позже сумма списывается с потребителей за несколько взносов. Его региональными конкурентами являются британский Revolut и производитель платежного программного обеспечения Checkout.com.
Согласно анализу CB Insights, Revolut, Klarna Checkout и до последнего раунда финансирования были оценены в $5,5 млрд.
В декабре самый ценный европейский стартап на финансовой арене заявил, что рассматривает возможность первичного публичного размещения в США, важном рынке для шведской компании, где он продолжает быстро расти и где почти 9 млн пользователей воспользовались ее услугой.
Фото: CNBC
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