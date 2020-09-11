Приватизация на миллиард: бюджет получил деньги за отель "Днепр"

В государственный бюджет поступили более 1,11 млрд грн от приватизации гостиницы “Днепр” на Крещатике. Как сообщила пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) Украины, победитель аукциона ООО “Смартленд” выполнил все условия для получения права собственности на этот актив.

“Начиная с момента объявления результатов аукциона, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами на соответствие требованиям действующего законодательства. После соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, и после получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил 1 млрд 111 млн грн в государственный бюджет Украины”, – говорится в сообщении.

В ФГИ также уточнили, что с начала 2020 года провели 1548 аукционов на общую сумму почти 2 млрд гривен.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что аукцион приватизации отеля “Днепр” превысил все ожидания. Глава государства отметил, что благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему ProZorro Украина получила лучшую цену за свое имущество.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что в условиях кризиса некорректно говорить о продаже объектов большой приватизации, потому что государство не выручит от них много средств.