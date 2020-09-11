Подготовка к отопительному сезону: обнаружено почти 1,5 тыс. нарушений

По состоянию на первую половину сентября Госэнергонадзор выявил 1468 нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения, сообщила пресс-служба инспекции со ссылкой на результаты мониторинга по вопросам готовности к отопительному сезону.

В ходе осмотров территориальные органы ведомства проверили 686 источников тепловой энергии с присоединенными сетями и 8652 систем теплопотребления социально важных объектов – дошкольных заведений, учреждений образования и здравоохранения.

По результатам проверок социальных потребителей инспекторы зафиксировали такие нарушения:

не проводится промывание и гидравлическое испытание узлов управления и систем отопления на прочность;

не восстанавливается поврежденное антикоррозионное покрытие и теплоизоляция систем, проложенных в тепловых пунктах или неотапливаемых подвальных помещениях, на чердаках;

не проводится промывание грязевиков, установленных на узлах управления;

не назначен ответственный за эксплуатацию тепловых установок;

не проводится периодическая проверка знаний персонала, отсутствуют инструкции по эксплуатации, схемы сетей.

Для устранения нарушений руководителям субъектов хозяйствования даны рекомендации. В настоящее время ликвидировано около 600, или 42% таких несоответствий.