В Киеве массово эвакуируют машины с улиц: нарушителям выписали штрафов на миллион

С начала сентября парковочная инспекция в Киеве эвакуировала с улиц более 2 тыс. авто и выписала нарушителям более 1 млн грн штрафов, сообщил столичный мэр Виталий Кличко. Но, несмотря на это, по его словам, все еще многие пренебрегают правилами и продолжают оставлять свои авто в неположенных местах.

“Водители должны осознать, что лучше припарковаться на 200-300 метров дальше, оплатить парковку и быть спокойным, чем потом искать авто на штрафплощадке и платить штраф. Или если не хочешь платить за парковку, передвигайся общественным транспортом”, – отметил он на пресс-конференции 14 сентября.

Кличко также сообщил, что для авто, приезжающих в Киев из области или других регионов, в городе обустраивают перехватывающие паркинги, где люди могут на въезде в столицу оставить свой автомобиль и дальше передвигаться с помощью общественного транспорта.

“Мы делаем сейчас шесть таких паркингов вблизи шести станций метро. Первый из них (возле метро “Выдубичи”) работает уже два месяца. Такие же парковки будут у станций метро “Академгородок”, “Святошин”, “Красный Хутор”, “Ипподром”, “Сырец”, – подытожил он.