Авария на газопроводе под Киевом: транзит газа в ЕС обеспечен в штатном режиме

Из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны была перекрыта подача газа.
Однако транзит природного газа в страны Европы обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев – Запад Украины).
“В 01:10 перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет”, — говорится в сообщении.
Указано, что на данный момент ремонтные работы на месте аварии продолжаются.
“Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы по украинской ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах”, — заверили в Минэнерго.
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