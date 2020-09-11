Авария на газопроводе под Киевом: транзит газа в ЕС обеспечен в штатном режиме

Из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны была перекрыта подача газа.

Однако транзит природного газа в страны Европы обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев – Запад Украины).

“В 01:10 перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет”, — говорится в сообщении.

Указано, что на данный момент ремонтные работы на месте аварии продолжаются.

“Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы по украинской ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах”, — заверили в Минэнерго.

Справка Finance.ua:

Около полуночи с 14 на 15 сентября под Киевом в поселке Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Перепугавшиеся местные жители стали покидать поселок на автомобилях.