Марта Черничка: фисташковая война США и Ирана. Битва крепких орешков или тотальный нокаут?

Сколько стоит небольшой пакетик жареных фисташек? Около 100-150 грн в обычном магазине и одновременно миллиарды долларов, недополученных Ираном в результате введенных США торговых санкций.

Расторжение ядерного соглашения, жесткая американская риторика – кто бы подумал, что весь этот театр оплатили, в том числе фисташковые американские бизнесмены. Оказывается, калифорнийскими фисташками можно неплохо поджарить политический конфликт между Ираном и США, достаточно лишь немного задеть интересы производителей дорогих орешек.

Как американцы дисквалифицировали иранские премиальные фисташки?

Предпосылки для схватки двух фисташковых конкурентов были полностью обеспечены: на данный момент Иран и США являются крупнейшими производителями этих орехов.

Более того, страны являются абсолютными монополистами в данной сфере, концентрируя 80% производства люксового продукта. Казалось бы, обычная конкуренция не порождает войну… Если только одна из сторон не ощущает подгорелый запах проигрыша.

Ахиллесовой пятой американских фисташек стало не количество, а качество. Иранские производители могли предложить клиенту не только разные виды фисташек, но и рекордно большой размер ядра ореха по отношению к скорлупе.

Ситуация сложилась так, потому что американцы развили фисташковый бизнес на основе… иранских сортов. Удалось это сделать только в засушливой Калифорнии, но покупатели все равно долгое время предпочитали премиальное иранское качество, упорно игнорируя американскую альтернативу.

Между тем в США уже сформировалась мощная «ореховая» элита, которая ждала шанса отбить у иранских производителей новые рынки сбыта. Удачным поводом для ореховой войны стал торгово-ядерный конфликт Ирана и США.

У кого же сосредоточена основная фисташковая сила США? Супружеская чета американских миллиардеров Резников буквально с голого фундамента строила свой ореховый бизнес: засушливый климат Калифорнии, отсутствие доступа к воде, рискованная ниша фисташкового рынка. Сейчас их компания The Wonderful Company является крупнейшим производителем фисташек в стране с ежегодным доходом около $4 млрд.



На фото: Американские миллиардеры – супруги Резники

Источник: REUTERS/Fred Prouser

Орехи выращиваются в так называемой «долине олигархов», что по соседству с ее технологическим соседом – Кремниевой долиной. Фактически, династия Резник заняли собой львиную долю сельскохозяйственного рынка и весь ореховый бизнес страны. Правда, для таких успехов им пришлось проделать некоторые совсем не демократические манипуляции.

Животворящая сила воды

Путь к ореховой империи Резники начали с воды. Поскольку сухой климат Калифорнии обусловил серьезный дефицит воды на этой территории, самым простым выходом стало выкупить контроль над всеми действующими источниками гидроресурсов.

Сегодня владение супругов потребляют больше воды, чем Лос-Анджелес и Сан-Франциско вместе! Основную долю впитывают фисташки, но именно этот бизнес приносит Резникам 20% их дохода.

Резникам договориться с местными властями (преимущественно республиканцами) о приватизации источников было несложно: после того, как из федерального бюджета было потрачено $75 млн на усовершенствование масштабного подземного хранилища воды в Керни, его загадочным образом передали компании «Westside Mutual Water», которая находится в собственности тех же Резников.

В то время как мелким калифорнийским фермерам теперь пришлось закупать воду для своих угодий… да, у Резников.

Альтернативы дорогой воде от «ореховой династии» найти трудно, ведь огромное водохранилище Керну отводит воду от соседних скважин, а осадки в Калифорнии – из разряда редких явлений.

Сколько такая кампания стоила супругам? Как вам цифра в 600 000 долларов плюс 90 000 за непосредственное лоббирование интересов в Вашингтоне!

Схема «ресурсной приватизации» супругами Резник использовалась неоднократно: например, на Фиджи американцы приобрели эксклюзивные права на эксплуатацию одного из крупнейших водоемов острова.

Когда Правительство Фиджи в условиях рецессии стремилось увеличить налоги на эксплуатацию воды с $140 тыс. до $6 млн в год, Резники легко смогли выторговать выгодные условия, ведь стоило им прекратить инвестиции, персонал компании на острове остался бы без работы. А разработка новых водных проектов стала бы несбыточной перспективой… Вот что скрывается за яркими этикетками бутылок «Fiji Water», которые продаются на каждом углу.



Фото из рекламы бутылок «Fiji Water»

Интересно, что параллельно с таким присвоением ресурсов супруги выделяют $700 млн на борьбу с негативными изменениями климата. Да и местные власти за такой транзит контроля над водохранилищем в убытке не остались: на общественные нужды Резники ежегодно тратят более $50 млн.

Игра по правилам или полное их отсутствие?

Не стоит спешить с однозначными выводами: монополия одного производителя на фисташковом рынке хоть и ограничивает конкуренцию, но обеспечивает эффективную политику использования ресурсов, так как сами же Резники заинтересованы в максимальной прибыльности собственного урожая.

Иран – пример обратной ситуации: производство фисташек там тоже сосредоточено весьма концентрированно – в пределах одной провинции Керман, а вот производителей более ста тысяч, большинство из которых владеют миниатюрными участками в 2 гектара или даже меньше.

О грамотном использовании водных ресурсов в таких условиях речь даже не идет. Вместо того, чтобы санкционировать незаконную эксплуатацию фермерами скважин воды, правительство выдает покрывающие амнистии по их использованию. Здесь тоже нужно осознавать: руки у власти в этом вопросе завязаны, ведь закрытия более 400 000 незаконно эксплуатируемых скважин – политически неудобное решение в нестабильном государстве.

В дополнение, мелкие производители не способны инвестировать в современное оборудование, поэтому орехи сортируют вручную. Если Резники могут запросто «выбросить» 122 миллиона долларов на технологические инициативы, направленные на уменьшение водных расходов на собственных фабриках, то иранскому фермеру подобные ноу-хау просто не под силу.

При условии грамотного подхода Резники смогли «вытолкнуть» высококачественный иранский товар не только с рынков Европы, но и азиатских стран. Словно не замечая всех преимуществ элитных иранских фисташек, Европа закупает почти 80% ценного товара в США. Индия за 2 года увеличила закупку американских орехов… на 997%.

Причиной этому – американские санкции против Ирана, которыми фисташковые короли из Калифорнии смогли удачно воспользоваться. Сейчас для того, чтобы импортировать иранский деликатес в США, вам придется уплатить пошлину, составляющую 300%. Неудивительно, что дистрибьюторам завозить иранский продукт элементарно не выгодно. Касаемо европейской фисташки, то ее цена тоже кусается, ежегодно увеличиваясь как минимум на 100%.

В дополнение Резники добились того, что дружественные США страны, такие как Израиль и Мексика, устанавливают пошлину в 20-25% для всех импортных фисташек, кроме американских.

Такие агрессивные действия американских магнатов смогли увеличить экспорт американских фисташек вдвое. Конечно, не обошлось без акций на публику, правительство КНР заявило об установлении 65% тарифа на американские орехи. Но есть одно но… чтобы не платить высокие тарифы большинство китайских импортеров получают продукт не напрямую, а через Вьетнам. Количество таких косвенных закупок увеличилось на 130% за один только год.

Благотворительность оформляют отдельным чеком

Несомненно одно: за каждую такую ​​преференцию от правительства США Резникам пришлось прилично заплатить: $850 тыс. на избирательную кампанию сенатора Брауна (лоббировал выгодный для супругов проект водоснабжения с/х угодий за $15 млн), $373 млн перепало на выборах губернатора Калифорнии Грею Дэвису.

В списке «профинансированных» Резниками счастливчиков также оказывались Хиллари Клинтон, Джо Байден, Барак Обама, Билл Ричардсон и другие не менее влиятельные конгрессмены. Всех вышеупомянутых политиков объединяет одно: активное продвижение антииранских торговых санкций, посему и интересов Резников. Разве не стечение обстоятельств?

Также Резник систематически финансируют вашингтонские лоббистские группы и аналитические центры, которые выступают за конфронтационную позицию по Ирану, включая Американский еврейский комитет и Вашингтонский институт по вопросам ближневосточной политики.

Принципы фисташковых олигархов заключаются в полном их отсутствии. Чтобы вытолкнуть конкурента с рынка, можно обвинить его в незаконной передаче примерно 600 000 долларов из Ирана в США, сокрытии незарегистрированного дохода в сумме около 1,93 млн долларов, как это случилось с головой иранской компании Primex International Trading Company Inc.

Можно также организовать научное исследование, которое неожиданно обнаружит в американских фисташках лошадиную дозу меланина и питательных веществ. Нужно же, наконец, объяснить покупателям, за что они переплачивают.

Все это давление уже заставляет иранских фисташковых магнатов переносить свои производства в Грузию, Армению, Узбекистан и Азербайджан. Пока иранские производители бегут подальше от проблем, Резники их активно решают. Подарки музею искусств в размере 55 млн, 4 млн на детскую больницу в Калифорнии, потом еще 30 млн – еще одному музею Лос-Анджелеса, свыше 400 млн – на нужды школ… Альтруистичная благотворительность или действия с двойным подтекстом? Ответит время.

Но пока Резники наклеивают на упаковки своих фисташек яркие этикетки с безумными ценниками, иранские орехи покрываются плесенью на нестерильных складах. Чаще всего, произведенные на кустарном предприятии без перспектив быть когда-либо реализованными. Ожидая, пока и их раздавит острый каблук американских «фисташковых династий».

Марта Черничка, студентка Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко