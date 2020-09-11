Определен «Самый узнаваемый бренд» и «Прорыв года» среди МФО

На днях в Киеве состоялся MFO summit 2020 – ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегиях, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.
Важной частью мероприятия стала церемония награждения лучших МФО, а также награждение в особых номинациях:
Награды победителям вручал Владимир Сахаров, СЕО SalesDoubler.
«Мы первый раз готовим номинации, первый раз готовим награждения, учимся у наших коллег из BankOnline. Нам было тяжело выбирать победителей, поскольку очень любим всех клиентов. Прошу тех, кто не попал в номинации — не обижаться. Между компаниями на рынке очень высокая конкуренция, и показатели часто похожи. То есть тот, кто победил, на самом деле побеждает относительно с небольшим отрывом. Пускай награды будут мотивацией для всех тех, кто на этот раз их не получил», – отметил Сахаров.
Первое место в номинации «Лучший оффер для вебмастеров» досталось CreditPlus. А победителем номинации «Выбор SalesDoubler» стал Credit7.
На фото слева направо Андрей Зинюк (Credit7) и Владимир Сахаров (SalesDoubler)
По итогам награждения в номинации «Выбор клиентов по комплексной модели обслуживания – «Онлайн плюс оффлайн» победила компания «ШвидкоГроші».
«Наша цель – делать максимально коротким процесс выдачи. Каждый из клиентов хочет заказывать пиццу, вызвать такси в три клика. Поэтому очень важно сделать максимально эффективную модель бизнеса и выстроить все правильно на законодательном уровне», – отметил Александр Холод, директор «ШвидкоГроші».
Александр Холод, директор «ШвидкоГроші» (слева) с заслуженной наградой
Победа в номинации «Самый узнаваемый бренд» досталась Moneyveo. А «Прорыв года» за Money4you. Компания стремительно ворвалась в рынок. То, что другие учили пару лет, этой компании удалось выучить за полгода, отметил Владимир Сахаров.
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