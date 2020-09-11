Определен «Самый узнаваемый бренд» и «Прорыв года» среди МФО

На днях в Киеве состоялся MFO summit 2020 – ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегиях, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.

Важной частью мероприятия стала церемония награждения лучших МФО, а также награждение в особых номинациях:

«Выбор клиентов по комплексной модели обслуживания – «Онлайн плюс оффлайн»

«Самый узнаваемый бренд»

«Прорыв года»

«Лучший оффер для вебмастеров»

«Выбор SalesDoubler»

Награды победителям вручал Владимир Сахаров, СЕО SalesDoubler.

«Мы первый раз готовим номинации, первый раз готовим награждения, учимся у наших коллег из BankOnline. Нам было тяжело выбирать победителей, поскольку очень любим всех клиентов. Прошу тех, кто не попал в номинации — не обижаться. Между компаниями на рынке очень высокая конкуренция, и показатели часто похожи. То есть тот, кто победил, на самом деле побеждает относительно с небольшим отрывом. Пускай награды будут мотивацией для всех тех, кто на этот раз их не получил», – отметил Сахаров.

Первое место в номинации «Лучший оффер для вебмастеров» досталось CreditPlus. А победителем номинации «Выбор SalesDoubler» стал Credit7.



На фото слева направо Андрей Зинюк (Credit7) и Владимир Сахаров (SalesDoubler)

По итогам награждения в номинации «Выбор клиентов по комплексной модели обслуживания – «Онлайн плюс оффлайн» победила компания «ШвидкоГроші».

«Наша цель – делать максимально коротким процесс выдачи. Каждый из клиентов хочет заказывать пиццу, вызвать такси в три клика. Поэтому очень важно сделать максимально эффективную модель бизнеса и выстроить все правильно на законодательном уровне», – отметил Александр Холод, директор «ШвидкоГроші».



Александр Холод, директор «ШвидкоГроші» (слева) с заслуженной наградой

Победа в номинации «Самый узнаваемый бренд» досталась Moneyveo. А «Прорыв года» за Money4you. Компания стремительно ворвалась в рынок. То, что другие учили пару лет, этой компании удалось выучить за полгода, отметил Владимир Сахаров.