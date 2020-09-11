На Кубе проведут первую после революции 1959 года денежную реформу

Власти Кубы планируют девальвировать конвертируемый песо впервые после революции 1959 года. Об этом сообщает Reuters.

В рамках запланированной реформы ожидается объединение двух внутренних валют Кубы. При этом, обычный песо, который сейчас можно поменять на доллары по курсу 24 песо за $1, сохранят, а конвертируемый песо, эквивалентный $1 для государственных предприятий, будет отменен.

Ключевым мероприятием реформы станет изменение официального обменного курса для государственных компаний. По словам кубинского экономиста Омара Эверлени, власти рассматривают несколько вариантов, однако обменный курс составит от $10 и выше. Стоимость песо по отношению к канадскому доллару, евро и другим конвертируемым валютам также будет скорректирована в сторону снижения на основе международных рыночных курсов.

Эксперты видят девальвацию целесообразным путем борьбы с пандемическим кризисом и жесткими экономическими ограничениями со стороны США при президенте Дональде Трампе.

Кубинская экономика в значительной степени управляется государством, а обменные курсы устанавливаются правительством.

По данным агентства, в настоящее время в стране обострилась проблема нехватки товаров первой необходимости, а сокращение туристического потока из-за пандемии оставило многих местных жителей без работы.

На Кубе обращаются две валюты – обычный песо (CUP) и конвертируемый песо (CUC). Последний в основном используется иностранными туристами, которые обменивают песо на евро и доллары. Кроме того, конвертируемыми песо на Кубе оплачиваются валютные услуги и покупки в «долларовых» магазинах.

Конвертируемые песо, приравненные властями Кубы к доллару США по искусственно установленному курсу, впервые появились в 1994 году. При этом для них был установлен паритет к доллару относительно один к одному.

В 2005 году конвертируемые песо были девальвированы до отметки в 1,08 песо за $1. Их еще раз девальвировали весной 2011 года – на 8%, чтобы вернуть курс валюты до паритетного с долларом США уровня.

Объединить две валюты, находящиеся в официальном обращении на острове, кубинские власти уже планировали в ноябре 2010 года в рамках экономической реформы.