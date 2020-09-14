В Киеве насчитывается 232 рисковые новостройки (исследование)

В столице насчитывается 232 рисковых объекта строительства, что составляет 53,3% от общего количества домов, возводимых объектов.

Об этом говорится в данных аналитического исследования компании Monitor.Estate, пишет Минфин.

Ситуация на рынке

Без оформления разрешительных документов ГАСИ – 113 новостроек (25,9% от общего количества новостроек), еще 180 (41,3%) строят на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка. 20 объектов (4,5%) возводится без необходимых лицензий на выполнение строительных работ.

Где больше всего рисковых новостроек. Наибольшее количество рисковых новостроек в Деснянском районе — основная проблема нецелевое использование земли.

Затем идет Голосеевский и Шевченковский, наименее проблемный Оболонский район. Объяснением этому может быть отсутствие активной новой застройки относительно других районов.

«Если сравнить с данными на начало года, то увеличилось количество объектов и соответственно выросло количество рисковых на несколько процентов. Это связано с анонсированием в 2020 году новых комплексов, которые уже начали активную продажу квартир без надлежащих разрешительных документов, а девелоперы действующих новостроек не спешат дополучать необходимые документы”, — пояснил соучредитель сервиса Monitor.Estate Владимир Копоть.

По его словам, земля с правильным целевым назначением заканчивается, и застройщики ищут подходящие участки для застройки, несмотря на ее целевое и функциональное назначение.

Всего к процессу строительства привлечено 712 компаний: заказчик строительства, проектировщик объекта, подрядная организация и девелопер, под брендом которого новостройка рекламируется.

Из них 96 зарегистрированы по адресам массовой регистрации — это 13,48% от общего числа компаний, 178 компаний имеют налоговый долг — 25%. Также зафиксированы сотни уголовных дел, в которых фигурируют 389 компаний.

В исследовании проанализированы 435 объектов строительства, которые возводились с 2016 года и/или возводятся сегодня.

Критерии рискованности определены по следующим параметрам: отсутствие лицензий на выполнение строительных работ, строительство на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка, строительство без полного пакета разрешительных документов.

Кроме того, проанализированы компании, вовлеченные в процесс строительства.

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