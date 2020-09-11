Межбанк: понедельник обещает рынку интригу

Понедельник, 14 сентября, обещает всем, наблюдающим за валютным рынком, интригу. Причем ответ на главный вопрос дня будет получен прямо сегодня.

В прошлую пятницу на межбанке вплотную подошли к уровню 28 гривен за доллар: к закрытию торгов доллар вырос с утренних 27,87/27,89 до 27,93/27,96 гривен. И теперь участников валютных торгов интересует, будет ли Национальный банк защищать этот уровень. Выйдет ли он с масштабной интервенцией, способной не просто удовлетворить клиентский спрос на доллар, но и побудить остальных продавцов активней с ним расставаться?

В данной ситуации у регулятора есть несколько вариантов поведения:

1) объявить интервенцию на продажу валюты на уровне 28,00 гривен или немного выше;

2) попросить кого-то из «госбанков» выйти с подобной инициативой и фактически выполнить работу регулятора вместо Нацбанка;

3) оценив соотношение спрос-предложение, подождать с принятием решения, в очередной раз заняв наблюдательную позицию. Учитывая, что в последние 1,5 месяца Национальный банк не продавал валюту банкам, такой вариант выглядит очень даже возможным.

Если действия главного банка страны будут недостаточно решительными, это будет воспринято рынком, как согласие на продолжение плавной девальвации гривны. В этом случае к традиционным покупателям валюты на межбанке для обеспечения хозяйственной деятельности могут добавиться спекулянты, играющие на повышение курса доллара.

Кроме того, рост курса доллара выше 28 гривен может подтолкнуть нерезидентов к более активным продажам ОВГЗ на вторичном рынке с последующей конвертацией полученной гривны, что еще более усилит спрос на безналичную валюту.

В то же время отсутствие новых поступлений компенсации НДС экспортерам вынудит их выходить на межбанк с продажей валютной выручки для финансирования своих хозяйственных гривневых затрат. Однако этого может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на валюту в случае его резкого увеличения. Кроме того, повышение курса доллара даст возможность экспортерам продавать меньше валюты.

Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 220-240 млн при совершении до 450-510 сделок.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. А спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек и по евро – до 25-30 копеек. В случае, если доллар перешагнет отметку 28 гривен, может активизироваться спрос на наличную валюту, и тогда банкам придется покупать валюту на межбанке и для подкрепления операционных касс.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 14 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,85 – 28,10 гривен, евро – коридор 32,95 -33,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,93 / 27,96

евро – 33,07 / 33,10

российский рубль – 0,3729 / 0,3735

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