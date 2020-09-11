0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Межбанк: понедельник обещает рынку интригу

Межбанк: понедельник обещает рынку интригу

Понедельник, 14 сентября, обещает всем, наблюдающим за валютным рынком, интригу. Причем ответ на главный вопрос дня будет получен прямо сегодня.

В прошлую пятницу на межбанке вплотную подошли к уровню 28 гривен за доллар: к закрытию торгов доллар вырос с утренних 27,87/27,89 до 27,93/27,96 гривен. И теперь участников валютных торгов интересует, будет ли Национальный банк защищать этот уровень. Выйдет ли он с масштабной интервенцией, способной не просто удовлетворить клиентский спрос на доллар, но и побудить остальных продавцов активней с ним расставаться?

В данной ситуации у регулятора есть несколько вариантов поведения:
1) объявить интервенцию на продажу валюты на уровне 28,00 гривен или немного выше;

2) попросить кого-то из «госбанков» выйти с подобной инициативой и фактически выполнить работу регулятора вместо Нацбанка;

3) оценив соотношение спрос-предложение, подождать с принятием решения, в очередной раз заняв наблюдательную позицию. Учитывая, что в последние 1,5 месяца Национальный банк не продавал валюту банкам, такой вариант выглядит очень даже возможным.

Если действия главного банка страны будут недостаточно решительными, это будет воспринято рынком, как согласие на продолжение плавной девальвации гривны. В этом случае к традиционным покупателям валюты на межбанке для обеспечения хозяйственной деятельности могут добавиться спекулянты, играющие на повышение курса доллара.

Кроме того, рост курса доллара выше 28 гривен может подтолкнуть нерезидентов к более активным продажам ОВГЗ на вторичном рынке с последующей конвертацией полученной гривны, что еще более усилит спрос на безналичную валюту.

В то же время отсутствие новых поступлений компенсации НДС экспортерам вынудит их выходить на межбанк с продажей валютной выручки для финансирования своих хозяйственных гривневых затрат. Однако этого может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на валюту в случае его резкого увеличения. Кроме того, повышение курса доллара даст возможность экспортерам продавать меньше валюты.

Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 220-240 млн при совершении до 450-510 сделок.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. А спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек и по евро – до 25-30 копеек. В случае, если доллар перешагнет отметку 28 гривен, может активизироваться спрос на наличную валюту, и тогда банкам придется покупать валюту на межбанке и для подкрепления операционных касс.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 14 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,85 – 28,10 гривен, евро – коридор 32,95 -33,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,93 / 27,96
евро – 33,07 / 33,10
российский рубль – 0,3729 / 0,3735

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.