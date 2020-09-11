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McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)

McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)

Компания McDonald’s открыла в американском штате Флорида ресторан, который использует энергию из возобновляемых источников, передает designboom.

По информации издания, ресторан площадью 745 квадратных метров имеет крышу V-образной формы. Он покрыт солнечными панелями, которые смогут генерировать 704 700 кВт/ч ежегодно.

Всего в здании имеется 1740 квадратных метров фотоэлектрических панелей и 447 квадратных метров интегрированных фотоэлектрических панелей с остеклением, а 25 автономных фонарей для парковок помогают компенсировать более 9 тысяч кВт/ч в год.

На внешних стенах ресторана, площадь которых составляет 158 квадратных метров, высажены растения. Они нужны для того, чтобы очищать воздух и удерживать воду.

На протяжении 65% дней в году в заведении работает естественная вентиляция, а автоматические окна-жалюзи реагируют на датчики влажности и температуры воздуха, которые срабатывают, когда нужно включить кондиционер.

Ресторан станет учебным центром для компании McDonald’s. В компании заявили, что ресторан станет центром обучения, где будут тестироваться решения по сокращению потребления энергии и воды.

К 2030 году корпорация планирует уменьшить собственные выбросы парниковых газов на 36%, по сравнению с показателями 2015 года.


Фото: designboom.com

По материалам Дело
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