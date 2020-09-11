Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне продолжил рост, достигнув к концу недели отметки 28,00 гривен за доллар. Общий недельный прирост составил порядка 20 копеек.
Как отмечает аналитик Alpari Максим Пархоменко, гривна снижалась по всему спектру рынка. Наличная гривна просела в цене на 25 копеек, добравшись до отметки в 28,05 грн.
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На межбанке курс не подошел вплотную к 27,95 гривен за доллар.
На открытии торгов в понедельник гривна удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. Несмотря на то, что гривна торгуется на своем минимуме, ажиотажа на рынке нет.
“Если доллар сможет пройти этот уровень и вырасти выше 28,15 на рынке, начнут расти девальвационные ожидания, что будет заставлять многих придерживать свои доллары, а это будет толкать курс дальше вверх. В паре с евро у гривны аналогичные позиции. На прошлой неделе мы перешагнули отметку в 33,00 евро за доллар. На данный момент национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33,50 гривен за евро”, – говорит Пархоменко.
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