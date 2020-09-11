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Стало известно, сколько налогов уплатила УЗ с начала года

Стало известно, сколько налогов уплатила УЗ с начала года

За январь-август 2020 года “Укрзализныця” уплатила более 16,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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“В частности, Укрзализныця пополнила государственный бюджет на 5,6 млрд грн, местные на 5,6 млрд грн и направила на выплату единого социального взноса свыше 5,1 млрд грн.

Укрзализныця является одним из крупнейших и самых добросовестных налогоплательщиков в государстве, который, несмотря на периоды турбулентности в экономике, полностью выполняет свои налоговые обязательства”, – говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что выступают за усовершенствование Национальной налоговой политики, в частности внесение в Налоговый кодекс Украины изменений относительно возвращения железнодорожной отрасли льгот по уплате земельного налога, которые были отменены с 1 января 2019 года.

По материалам Економічна Правда
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