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За год количество публичных акционерных обществ сократилось на 14%

За год количество публичных акционерных обществ сократилось на 14%

По состоянию на 1 сентября 2020 года количество публичных акционерных обществ в Украине сократилось до 1 310, или на 13,9% по сравнению с 1 сентября 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На 1 сентября 2020 года в Украине насчитывалось 1 310 публичных акционерных обществ, на 13,9% меньше, чем на 1 сентября 2019 года. Также за указанный период количество государственных предприятий уменьшилось на 1,5% (до 3 725), иностранных предприятий — на 0,8% (до 628), кредитных союзов — на 0,8% (до 1 056), частных предприятий — на 0,1% (до 199 966).

Количество частных акционерных обществ за период с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года увеличилось на 0,3% (до 5 390), обществ с ограниченной ответственностью — на 5,8% (до 694 271), фермерских хозяйств — на 2,5% (до 47 534), коммунальных предприятий — на 6,0% (до 14 182), кооперативов — на 1,8% (до 28 358), объединений совладельцев многоквартирных домов — на 8,5% (до 34 128).

Количество товарных бирж (621), негосударственных пенсионных фондов (75) за указанный период осталось неизменным.

По материалам УКРИНФОРМ
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