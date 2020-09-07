В одной из областей планируют уменьшить тарифы на тепло и горячую воду

Винницкая облгосадминистрация предоставила рекомендации КП «Винницаоблтеплоэнерго» снизить тарифы на отопление и горячую воду. Причиной тому стало снижение цены на газ в Украине.

Представители ОГА и руководители КП пришли к согласию относительно снижения средней стоимости 1 Гкал на 76 гривен, пишет dom.ria

Окончательное решение должны принять депутаты областного совета. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что, согласно всеукраинскому снижению цены на газ, коммунальные теплоснабжающие предприятия обязаны провести перерасчет тарифов на услуги для потребителей.

В расчет составляющей тарифа теплоснабжающая компания закладывает не только стоимость газа, но и административные и общепроизводственные расходы (потери в сетях при транспортировке тепла, зарплаты, премии, надбавки работникам и прочее). В ОГА подчеркнули, что эти показатели должны быть экономически обоснованы, но не завышены.

Предложенные тарифы для населения: 1822,45 грн за 1 Гкал (без ЦТП и ИТП); 1861,06 грн за 1 Гкал (с ЦТП); 1914,43 грн за 1 Гкал (с ИТП).

Для бюджетных потребителей: 1877,97 грн за 1 Гкал (без ЦТП); 1916,58 грн за 1 Гкал (с ЦТП). Снижение тарифа позволит потребителям сэкономить 5,8 млн грн.