По программе "5-7-9%" выдали кредитов на сумму около 6,8 млрд грн - ОП

По программе “Доступные кредиты 5-7-9%” выдали кредитов на общую сумму в 6,78 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“На период пандемии программу “Доступные кредиты 5-7-9%”, направленную на обеспечение поддержки малого и среднего бизнеса, расширили. Ввели возможность рефинансирования кредитов для предприятий, получивших займы еще до старта программы”, – говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, это позволит таким предприятиям сохранить рабочие места, пережить кризис, вызванный COVID-19, и развиваться.
“Эта программа показывает хорошие результаты, и на начало этой недели участие в ней принимают 30 банков – как коммерческих, так и государственных. Выдано кредитов на общую сумму 6,782 миллиарда гривен”, – сказала Юлия Ковалив.
Также сообщается, что на прошлой неделе парламент расширил программу – принял изменения в госбюджет и ввел инструмент государственных гарантий на портфельной основе. Вскоре соответствующий закон подпишет Президент Украины.
“Это даст возможность предоставления портфельных гарантий в этом году в объеме до 5 млрд гривен. Такие кредитные программы для малого и среднего бизнеса позволят государству выступить гарантом до 80% стоимости кредита и уменьшить объем необходимого залога для получения кредитов”, – добавила Юлия Ковалив.
По ее словам, в начале октября, после вступления в силу данного закона и принятия соответствующих решений правительства, предприниматели смогут воспользоваться не только сниженными процентными ставками, но и быстрее и проще получить доступ к кредитованию.
Также Юлия Ковалив отметила, что на сегодня в программе доступного ипотечного кредитования для населения под 10% участвуют пять банков. Среди них – и государственные, и коммерческие. Только за первые два месяца существования программы выдано кредитов на более 350 млн грн. Первые 400 семей уже смогли воспользоваться этой ипотекой.
“Мы видим рост динамики как заявок, так и работы банков с такими клиентами. Сегодня банки уже согласовали более 1300 заявок на доступную ипотеку”, – отметила чиновник.
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