Переход на электронные трудовые книжки: кому придется побегать за справками

Бумажные трудовые книжки исчезнут из жизни украинцев в ближайшие пять лет. Их заменят электронные. Уже в этом месяце народные депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором чтении. И если его примут, украинцам больше не будут грозить походы с бумагами в Пенсионный фонд. Уменьшение бумажной мороки обещают и при трудоустройстве.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
Переносить все данные из бумажных трудовых книжек в электронные реестры обяжут отделы кадров всех компаний и предприятий. Работников не будут гонять в пенсионные фонды за справкой для начисления больничных. Онлайн можно будет получить и документы с предыдущего места работы, и стаж. Впрочем, некоторым категориям населения все-таки придется ходить по чиновникам.
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“Люди, которые работают не по найму, люди, которые работают на маленьких предприятиях, где нет отдела кадров, работают без оформления трудовых отношений, люди, которые вообще когда-то работали, но давно уже не работают и у них там трудовая книжка где-то может лежит, им это никак не поможет”, – объясняет Лидия Ткаченко, ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований имени Птухи.
Лично обращаться в пенсионные фонды придется и тем, кто хочет, чтобы ему не учитывали определенные годы с низкой зарплатой – объясняет Виктор Колбун, экс-заместитель главы Пенсионного фонда: “Человек из своего общего трудового стажа, из периода, за который учитывается заработная плата, может не включать любые плохие пять лет подряд”. Такие периоды выгодно исключать, например, женщинам, находившимся в декрете.
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