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Шесть техногигантов за три дня потеряли более $1 трлн капитализации

Шесть техногигантов за три дня потеряли более $1 трлн капитализации

За последние три дня шесть крупнейших технологических компаний США в сумме потеряли более $1 трлн рыночной капитализации на фоне падения биржевых котировок, передает CNBC, на которое ссылается DailyComm.

Капитализация Apple, которая в середине августа достигла $2 трлн, уменьшилась на $325 млрд. Microsoft потеряла $219 млрд, Amazon – $191 млрд, а Facebook и Alphabet – $135 млрд и $89 млрд соответственно.

Tesla в прошлый вторник, 8 сентября, пережила наибольшее снижение стоимости своих акций за историю компании. Ценные бумаги Tesla подешевели на 21%, в результате чего она потеряла около $80 млрд своей рыночной стоимости. Это больше суммарной капитализации гигантов американского автопрома General Motors и Ford Motor. Котировки Tesla обрушились после того, как акции компании неожиданно не включили в индекс S&P 500. По данным CNBC, за три последних дня Tesla потеряла $109 млрд.

Но больше всего впечатляет снижение капитализации у Apple. Аналитик Джаред Вайсфельд, комментируя события на фондовом рынке в передаче «Fast Money» на телеканале CNBC, подсчитал, что $325 млрд, потерянные «яблочной» корпорацией за три дня, эквивалентны полуторакратной стоимости компании Salesforce.com и прогнозируемой выручке Apple в следующем году.

Впрочем, несмотря на огромные суммы потерь, обозреватели призывают не забывать, что снижение произошло после значительного роста капитализации технологических гигантов.

В начале 2020 года рыночная стоимость шести крупнейших технологических компаний США составляла около $5 трлн. В среду, 2 сентября, показатель достиг своего пикового значения в $8,2 трлн, но через неделю скорректировался и 8 сентября после закрытия торгов опустился до отметки в $7,1 трлн.

Хотя за эти несколько дней произошло существенное снижение, однако капитализация Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet и Tesla все еще на $2,1 трлн больше, чем она была в начале года, несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19 и рекордное сокращение рабочих мест в США.

По материалам Mind
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