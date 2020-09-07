ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Renault

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) объявил о старте производства машин Groupe Renault для местного рынка.
Об этом говорится на официальном сайте предприятия.
Отмечается, что перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Система “Alliance Production Way” развернута на заводе и будет строго управляться для обеспечения украинского рынка автомобилями международного уровня качества.
“Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости к нашим клиентам и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка”, – заявил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.
В свою очередь управляющий директор Groupe Renault Export регион Евразия Макс Миссана отметил, что украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям.
Относительно модельного ряда, который будет выпускаться на ЗАЗ, ничего не сообщается. Равно как и о методе сборки автомобилей. Скорее всего, это будет крупноузловая сборка, когда из готовых комплектов в Запорожье будут собирать готовые автомобили.
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