Фонд гарантирования продает кредитный портфель обанкротившегося банка Жеваго

14 сентября 2020 года должны состояться торги по продаже кредитного портфеля АО “Банк Финансы и кредит”.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), кредитный портфель состоит из прав требования и других имущественных прав по 224 кредитным договорам физических лиц, обеспеченных ипотекой, транспортными средствами и другим залогом.

Начальная цена лота GL3N219036 составляет 28 млн 964 тысяч грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона. Принять участие в торгах могут физические и юридические лица.

Конечный срок приема заявлений об участии в открытых торгах в системе ProZorro.Продажи: 14 сентября 2020 года в 16:00.