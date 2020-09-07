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Фонд гарантирования продает кредитный портфель обанкротившегося банка Жеваго

Фонд гарантирования продает кредитный портфель обанкротившегося банка Жеваго

14 сентября 2020 года должны состояться торги по продаже кредитного портфеля АО “Банк Финансы и кредит”.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), кредитный портфель состоит из прав требования и других имущественных прав по 224 кредитным договорам физических лиц, обеспеченных ипотекой, транспортными средствами и другим залогом.

Начальная цена лота GL3N219036 составляет 28 млн 964 тысяч грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона. Принять участие в торгах могут физические и юридические лица.

Конечный срок приема заявлений об участии в открытых торгах в системе ProZorro.Продажи: 14 сентября 2020 года в 16:00.

По материалам Дело
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