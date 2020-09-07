Курс доллара рвется к рекордам за год: прогноз экспертов

Курс доллара в Украине продолжает уверенно повышаться и уже в сентябре может преодолеть психологическую отметку в 28 грн.
Такое мнение высказал руководитель “EXANTE Украина” Владимир Позний, пишет сайт “Сегодня”.
Он считает, что через две-три недели доллар, вероятно, начнет бить рекорды года.
“Не будет удивительно, если уже в сентябре пара гривна/доллар перешагнет максимумы конца марта, преодолев отметку 28,2 грн, а до конца октября приблизится к отметке 29 грн. Стоит помнить, что это год выборов в США, и в борьбе за президентское кресло обе партии часто усиливают внешнеполитическую риторику, что негативно для рынков”, – пояснил Позний.
Руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук также прогнозирует девальвацию гривны в первые осенние месяцы.
“Осенью мы ожидаем незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 грн/долл. До конца года. Прежде всего это связано с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес-сезона и возобновлением запасов в условиях нормализации логистики поставок”, – говорит Николайчук.
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