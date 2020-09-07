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В Украине до конца 2021 года создадут Нацоператора на рынке табака

В Украине до конца 2021 года создадут Нацоператора на рынке табака

Кабмин одобрил с трехдневной доработкой распоряжение о реализации пилотного проекта “Национальный оператор на рынке табачных изделий”.

Документ приняли на заседании 9 сентября.

Отмечается, что пилотный проект подготовило Минэкономики совместно с Минфином.

По словам замминистра экономики Светланы Панаиотиди, указанный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.

По ее словам, табачный оператор будет создан для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом.

Среди требований к будущему оператору наличие:

  • лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями;
  • не менее пяти лет опыта хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли именно на рынке Украины. И этот отсчет опыта берется от непосредственно старта проекта;
  • не менее пяти лет сотрудничества с производителями и/или импортерами табачных изделий. Также отсчет от начала “пилота”. В течение этого срока должен обладать по крайней мере складом в каждой области, способным обеспечить 10-дневную местную потребность в табачных изделиях;
  • пятилетнего опыта работы на рынке более половины руководящего состава;
  • по крайней мере 50% работников логистического и ІТ-направления, с опытом работы с системами контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки (Track & Trace), а также юрлицо имеет по крайней мере пять лет опыта применения таких систем;
  • в течение последних трех лет имеет статус крупного плательщика налогов (по Налоговому кодексу Украины) и статус крупного предпринимательства (по Хозяйственному кодексу), в течение трех лет проводился независимый аудит финансовой отчетности, отсутствует налоговый долг;

Напомним, Кабинет Министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО “Тедис Украина”, которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление своим монопольным положением.

По материалам Економічна Правда
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