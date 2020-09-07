В Украине до конца 2021 года создадут Нацоператора на рынке табака

Кабмин одобрил с трехдневной доработкой распоряжение о реализации пилотного проекта “Национальный оператор на рынке табачных изделий”.
Документ приняли на заседании 9 сентября.
Отмечается, что пилотный проект подготовило Минэкономики совместно с Минфином.
По словам замминистра экономики Светланы Панаиотиди, указанный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.
По ее словам, табачный оператор будет создан для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом.
Среди требований к будущему оператору наличие:
Напомним, Кабинет Министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО “Тедис Украина”, которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление своим монопольным положением.
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