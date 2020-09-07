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В Украине появится более 50 комплексов для взвешивания транспортных средств

В Украине появится более 50 комплексов для взвешивания транспортных средств

В Украине менее чем за год собираются установить более 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля транспортных средств.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.

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“На текущий момент Укравтодором установлено 6 пилотных комплексов “Weigh in motion” на подъездах к Киеву. Центр обработки данных пока работает в тестовом режиме. К концу года Укринфрапроект установит еще 23 комплекса “Взвешивание в движении” + еще 25 Укравтодор. Таким образом, менее чем за год в Украине появится более 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля, что с одной стороны сделает невозможной коррупцию на дорогах, а с другой – разрушение украинских дорог перегруженными фурами”, – отметил Хомяков.


Инфографика: Facebook / Kyrylo Khomiakov

Напомним, 7 сентября Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник принял распоряжение, предусматривающее введение круглосуточного весового контроля транспортных средств с целью предотвращения разрушения дорожного покрытия.

По материалам ТСН
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