Межбанк: поведение крупных игроков будет формировать курсовой тренд

Среда на валютном рынке пройдет в обычном деловом ритме с полной зависимостью межбанка от действий и курсовых задач крупных игроков. Именно их поведение и будет формировать курсовой тренд во время сессии.

Экспортеры, получив вчера валютную выручку в долларе фактически за два дня (в связи с выходным понедельником в США ) – частично успели уже поработать с этой валютой на межбанке еще в конце сессии вторника, но основные суммы оставили на сегодня.

С одной стороны, постепенный небольшой, но все же рост курса провоцирует продавцов не торопиться с основными продажами, а выходить на торги только в момент наиболее высоких котировок или в случае острой нехватки гривны для текущих производственных операций. Поэтому часть клиентов откровенно не спешит с продажами, выжидая пиковых значений курса или даже играя совместно со спекулянтами за счет создания формальной нехватки предложения на межбанке. С другой стороны, покупатели не готовы особо переплачивать и часто предпочитают в моменты взлета котировок просто снять свои заявки или подождать более благоприятного момента.

Все это формирует противостояние курсовых интересов основных игроков во время торгов среды и периодические всплески котировок в течение дня.

По информации Finance.ua, часть крупных экспортеров сегодня готовы выйти на торги с основными объемами вчерашних зачислений валютной выручки, но только при условии сохранения котировок хотя бы на уровне 27,75-27,78 гривен за доллар или выше. Если котировки просядут ниже, они просто не будут продавать основные объемы, а ограничатся самыми необходимыми суммами продаж для покрытия только самых главных своих трат. Поэтому от уровня котировок сегодня будет очень существенно зависеть и статистика торгов. Мы прогнозируем объем операций в среду в пределах до $190-210 млн при совершении до 580 сделок.

Расчеты по результатам аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ, прошедшего вчера не особо повлияют ни на ресурсный, ни на валютный рынки. Дело в том, что чиновники смогли продать облигаций всего на 986,5 млн гривен, что не является существенным объемом для нашего межбанка.

При излишке предложения доллара на торгах, который сегодня возможен только при продаже долларовой валютной выручки крупными экспортерами, зачисленной им вчера, мы увидим Нацбанк с его выкупом. При нехватке валюты регулятор снова предпочтет только наблюдать за ситуацией со стороны.

На наличном рынке также пока без изменений. Обменники будут ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. Спред по основным валютам владельцы обменок сузят до пределов 15-20 копеек по доллару и по евро в пределах до 20- 25 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 9 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,70 – 27,95 гривен, евро – коридор 32,55 -32,95 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,50- 27,95 гривен, евро 32,30 – 33,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,76 / 27,78

евро – 32,70 / 32,72

российский рубль – 0,3631 / 0,3636

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке