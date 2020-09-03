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В Украине нет денег на выполнение Нацплана по промышленным выбросам, — Кабмин

В Украине нет денег на выполнение Нацплана по промышленным выбросам, — Кабмин

Украине на экологическую модернизацию карбоновой энергетики нужно 4 миллиарда гривен.

Об этом рассказал во время zoom-конференции EU4Energy Governance: High-level Policy Talks on Clear Energy Development in Ukraine заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов.

“Хотим предусмотреть, чтобы модернизация прошла на наиболее эффективных блоках, которые уже прошли реконструкцию и будут затребованы в ближайшие 15-20 лет, — сказал чиновник. — Если считать только блоки, которые могут быть эффективными, это примерно 4 миллиарда, достаточно большие средства, найти источник финансирования достаточно сложно”.

Поэтому Украина обратится к Евросоюзу с просьбой отсрочить выполнение Национального плана сокращения выбросов от больших сжигательных установок. “Несколько вариантов рассматриваем, но будем обращаться в Энергетическое сообщество и просить поддержать нас относительно терминов реализации Нацплана… Есть три варианта: оптимистический, реалистический и пессимистический. Уже понимаем, что будем аргументированно просить перенесения терминов на пять лет”.

Относительно зеленых тарифов — в министерстве надеются решить вопрос до конца года. Да и в целом к идее зеленой энергетики стали охладевать.

“Наши климатические условия не позволяют нам рассчитывать на ВИЭ в качестве маневренной или базовой силы. Нет столько солнца, как в Турции или Египте, нет столько ветра, как, например, в Германии, а необходимо думать о балансе, маневрировании в системе”, — сказал замминистра. При этом очертил новые сферы интересов украинской энергетики: энергостораджи и водород.

Заместитель министра экологии Руслан Стрилец посетовал: законопроект, который позволит повлиять на промышленное загрязнение в Украине, существует. “Он был готов в конце 2019 года и позволял приблизить имплементацию 75 директивы ЕС, прошел общественные слушания, но после смены правительства процедуру, по сути, начали заново”, — рассказал Стрилец. Сейчас он согласован со всеми стейкхолдерами процесса в исполнительной власти и передан в Кабмин. При этом, уточнил замминистра экологии, в правительстве понимают, что рано или поздно вопросы углеродных налогов дойдут до Украины: “Мы должны идти путем сокращения выбросов. Уверен, что в ближайшее время Рада начнет работу над этим законопроектом”.

Директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач к теме отсрочки выполнения плана по выбросам отнесся скептически.

“Мы не сможем особо помочь, — сказал он. — Мы передаем предложения Украины Европейской комиссии, которая передает Европейскому Совету. И объяснить, что это хорошее решение, сложно, потому что в Европе все говорят о Green Deal”.

Напомним, Национальный план сокращения выбросов утвердили распоряжением Кабмина №796-р от 8 ноября 2017 года, в 2019 году изменили. Он действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2033 года. Согласно ему, Украина должна сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от существующих больших сжигательных установок, мощностью выше 50 мегаватт.

По материалам Дело
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