"Нафтогаз" представил новые тарифы для бизнеса и населения

Группа “Нафтогаз” представила новые тарифные планы для бизнеса и населения, разработанные с учетом профиля потребления клиента.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

“Группа Нафтогаз предлагает для бизнеса тарифы «Летний», «Квартальный» и «Лунный», которые помогают сформировать портфель закупок и полностью удовлетворить потребности в природном газе”, – говорится в сообщении.

Тарифы разработаны с учетом профиля потребления клиента:

тариф «Годовой» лучше всего подходит для газоснабжающих компаний (газсбыты): учет среднего профиля за пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG , различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата);

с сентября 2020 года тариф «Квартальный» будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 года лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже ( УЭБ ). Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала;

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тариф «Месячный» доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м на УЭБ , с фиксированной ценой в течение месяца. Заказать газ в рамках тарифа «Месячный» можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

“Нафтогаз готов поставлять природный газ всем участникам рынка в Украине и максимально закрыть потребности в ресурсе. Для этого мы подготовили предложения разных объемов, с привязкой как к европейским хабам, так и к Украинской бирже. Мы работаем с разными видами оплаты – предоплата, постоплата, подекадная оплата, чтобы каждый клиент мог выбрать удобный для себя способ”, — подытожил директор дивизиона “Нафтогаз Коммерция” Виллем Коппульс.

Для населения доступны два тарифа:

по условиям «Месячного» тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки;

по условиям “Годового тарифа”, цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

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