"Нафтогаз" представил новые тарифы для бизнеса и населения

Группа “Нафтогаз” представила новые тарифные планы для бизнеса и населения, разработанные с учетом профиля потребления клиента.
Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
“Группа Нафтогаз предлагает для бизнеса тарифы «Летний», «Квартальный» и «Лунный», которые помогают сформировать портфель закупок и полностью удовлетворить потребности в природном газе”, – говорится в сообщении.
Тарифы разработаны с учетом профиля потребления клиента:
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“Нафтогаз готов поставлять природный газ всем участникам рынка в Украине и максимально закрыть потребности в ресурсе. Для этого мы подготовили предложения разных объемов, с привязкой как к европейским хабам, так и к Украинской бирже. Мы работаем с разными видами оплаты – предоплата, постоплата, подекадная оплата, чтобы каждый клиент мог выбрать удобный для себя способ”, — подытожил директор дивизиона “Нафтогаз Коммерция” Виллем Коппульс.
Для населения доступны два тарифа:
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