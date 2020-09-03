Межбанк: доллар немного уступил позиции

После работы межбанка в понедельник по доллару на условиях ТОМ из-за выходного в США – вторник прошел уже в обычном деловом ритме. Нацбанку даже не пришлось вмешиваться в ход торгов, так как клиенты быстро находили сами компромиссный курс.

Как мы о предупреждали в утреннем комментарии, в первой половине дня выходило несколько крупных покупателей-импортеров энергоносителей и потребительских товаров и собственно их спрос на валюту и дал возможность продавцам подтянуть котировки к обеду, после чего рынок начал постепенно затихать и даже спекулянтам на нем уже было нечего делать, так как конечных реальных покупателей валюты подороже было все меньше, а последний час сессии вообще прошел при проведении всего 5-10 сделок запоздавших игроков. В целом рынок остался настроенным на некоторое укрепление позиций доллара с целью в 27,90-28 гривен к концу недели.

Не особо сыграл и фактор сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций всего на 986,5 млн гривен со средневзвешенной доходностью 9,28% годовых на 385 дней и 10,46% годовых на 889 дней. Эти объемы практически на повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков в среду – день расчетов за купленные бумаги.

Ход торгов:

После выхода на торги нескольких крупных покупателей доллар с утренних 27,77/27,79 гривен ожидаемо вырос до 27,79/27,81 гривен к 11:00 и до 27,805/27,825 к полудню. Выше котировки не пошли так как покупатели дальше “подыматься” не захотели, а продавцы еще имели в запасе объемы валютной выручки, которую им надо было обязательно сегодня продать и закрыть свои гривневые текущие затраты. Спрос и предложение практически выровнялись и котировки 27,805/27,825 с очень небольшими отклонениями продержались практически до 15 часов.

В последние два часа на единичных сделках при небольшом перевесе предложения – курс просел до 27,78/27,81 гривен за доллар на 16:00 и 27,76/27,78 гривен к моменту завершения сессии.

Главные события 8 сентября на межбанке:

Доллар чуть подешевел с утренних 27,77/27,79 до 27,76/27,78 к концу сессии;

Нацбанк на торги сегодня не выходил;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7979 гривен, а официальный на 9 сентября установлен на отметке 27,8032 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,80 / 27,82

евро – 32,79 / 32,81

российский рубль – 0,3637 / 0,3641

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1788 / 1,1790

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке