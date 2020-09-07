Следующее поколение Nissan Micra разработает и будет выпускать Renault

Все бренды альянса сейчас пытаются перезапустить свое сотрудничество и сосуществование в рамках стратегии “лидер-последователь».
Согласно этому принципу, внутри альянса происходит передача лидерства компании с сильным положением на рынке и лучшей компетенцией в продукте или технологии – она возглавит деятельность, а остальные ее поддержат. Компании собираются сократить инвестиции в разработку новых моделей автомобилей на 40%, также используя схему “лидер-последователь», которая уже применяется альянсом в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Стандартизация начнется с платформ и распространится на разработку кузовов, агрегатов и систем. Усилия будут сконцентрированы на одном “родительском” автомобиле, от которого будут получать технику автомобили-аналоги. И так в каждом продуктовом сегменте.
Ашвани Гупта, главный операционный директор Nissan, заявил в интервью французской газете Le Monde, что план Micra является примером стратегии “лидера-последователя”, причем одна фирма берет на себя руководство определенными типами автомобилей.
Модели Nissan Micra уже собираются на заводе Renault во французском Флинсе, хотя эта площадка должна быть передана на переработку примерно в 2024 году, когда заканчивается жизненный цикл выпущенных там моделей автомобилей.
“Что касается следующего поколения Micra, мы будем следовать за Renault, и мы попросим Renault разработать и сделать будущую Micra для нас”, – заявил Гупта.
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