Украина из-за кризиса лишилась 10% внешней торговли

Объем внешней торговли товарами в январе-августе 2020 года составил 64,182 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (71,096 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.
По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые восемь месяцев 2020 года составил 30,846 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 33,337 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 2,491 млрд долларов.
Экспорт продовольствия за январь-август 2020 года сократился 1% до 13,869 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 18% до 6,033 млрд долларов. Импорт энергетических товаров упал на 38% до 5,125 млрд долларов.
Инфографика: Государственная таможенная служба
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