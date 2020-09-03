0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

В мире растет число работающих нефтегазовых установок

В мире растет число работающих нефтегазовых установок

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось впервые за полгода.

Об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1 050 установок против 1 030 в июле. При этом августовский уровень на 1 156 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в прошлом месяце сократилось на пять относительно июля – до 250. Это рекордно низкий уровень.

На Ближнем Востоке число буровых упало на 14 – до 301 (минимум с декабря 2011 года).

Между тем в Канаде показатель увеличился на 21 (до 53 буровых), в Латинской Америке – на 1 (до 75), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 7 (до 200), в Африке – на 6 (до 62), в Европе – на 4 (до 109).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года – по всему миру. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых в Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет – 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок – 3578.

По материалам МинПром
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.