Межбанк: ждать ли спрос по доллару после выходного в США

В понедельник, 7 сентября, в США был выходной – День труда, и все сделки по доллару на украинском нашем межбанке проходили на условиях ТОМ. Значительной части клиентов такой формат расчетов традиционно не был интересен и они перенесли свои сделки по доллару сразу на сегодня.

Это приведет, с одной стороны, к выходу на торги отложенного спроса по доллару, но с другой – добавит и предложения за счет зачисления во вторник валютной долларовой выручки экспортерам фактически сразу за два дня.

Поэтому общая статистика торгов 8 сентября вырастет, а сам межбанк будет полностью зависеть от курсовых задач и действий крупнейших игроков. По информации Finance.ua, сегодня на торги выйдет несколько крупных импортеров – покупателей валюты, что добавит спроса на нее в первой половине дня. Мы прогнозируем объем операций во вторник в пределах до $190-230 млн при совершении до 530-580 сделок.

С продажей будет сложнее. Дело в том, что рост курса на межбанке в последнее время приводит к тому, что продавцы не спешат продавать сразу весь объем своей валюты, а делают это в течение сессии в моменты наиболее высокого уровня котировок. Максимально дорого продаваться они постараются и сегодня, что приведет к периодическим попыткам создать дефицит предложения в течение дня и “разогреву” рынка, в чем продавцам будут активно помогать и спекулянты.

Кроме этого, сегодня дополнительными мотиваторами для клиентов будут:

почти завершение периода покупки валюты “дочками” иностранных компаний для репатриации дивидендов, что также добавит спроса на межбанке;

необходимость финансирования текущих гривневых расходов у большинства местных компаний, что больше сработает в поддержку гривны на торгах.

Определенную психологическую поддержку нацвалюте окажет новость об увеличении ЗВР Украины до $29 млрд и проведение сегодня нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники после консультаций с первичными дилерами оставили к продаже гривневые облигации сроком на 385 и 889 дней, которые периодически пользуются популярностью у госбанков и у других местных финучреждений. В основном фактор аукциона сработает больше завтра, когда покупателям понадобится гривна для расчетов за купленные бумаги, но и сегодня казначеям банков потенциальных покупателей облигаций уже понадобится проводить перегруппировку своих ресурсов, чтобы обеспечить завтра данные операции. Это повлияет на поведение ресурсного и опосредованно валютного рынка как сегодня, так и завтра.

Тактика НБУ на торгах особо не изменится. При излишке предложения доллара на торгах мы снова увидим регулятор с его выкупом. При нехватке валюты регулятор предпочтет только наблюдать за ситуацией со стороны,но даст возможность заработать на этом Укргазбанку.

На наличном рынке обменники будут ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе.

Спред по основным валютам несколько расширится и будет в пределах 15-25 копеек и по евро – в пределах до 20-35 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 8 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,70 – 27,90 гривен, евро – коридор 32,65 – 33,00 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,50- 27,95 гривен, евро 32,25 – 33,00 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,76 / 27,78

евро – 32,82 / 32,83

российский рубль – 0,3664 / 0,3668

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