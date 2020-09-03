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Украинцы получили дешевых ипотечных кредитов на 329,2 млн грн

Украинцы получили дешевых ипотечных кредитов на 329,2 млн грн

Банки выдали ипотечных кредитов под 10% годовых на 329,2 млн гривен.

Об этом сообщила Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента, в FACEBOOK.

По ее словам, программы доступного кредитования, введенные по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, наращивают объемы.

Ипотека. По программе ипотечного кредитования под 10% годовых на сегодняшний день выдано кредитов на сумму 329,2 млн гривен. Около 400 семей получили новое жилье в кредит под доступную стоимость в течение 2-х месяцев от запуска программы. При этом темпы выдачи таких кредитов еженедельно растут. В банках уже согласовано 1303 заявки на выдачу доступной ипотеки.

Где можно взять дешевую ипотеку. В программе участвуют пять банков:

  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк;
  • Правэкс банк;
  • Кредобанк (больше всего кредитов выдано именно здесь).

«5-7-9». По состоянию на 7 сентября 2020 года по государственной программе «5-7-9» выдано кредитов на сумму 6,7 млрд гривен. В программе участвуют 30 банков.

В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям:

  • сельского хозяйства (57%);
  • оптовой и розничной торговли (15%);
  • перерабатывающей промышленности (15%).

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Среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидерами являются Харьковская (9%), Киевская (7%), Львовская (7%), Днепропетровска (6%) и Винницкая (6%) области.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Finance.UA
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