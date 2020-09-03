Как изменились цены в новостройках пригорода в августе (инфографика)

Новостройки до 5 км от Киева за месяц в гривне остались на прежнем уровне – 16 тыс. грн.
Об этом говорится в аналитике ЛУН.
Новостройки от 5 до 10 км – подорожали на 400 грн, или 2,6%, до 15,7 тыс. грн, а от 10 до 20 км в цене не менялись – 14 тыс. грн/кв. м.
В долларах цена изменилась только в радиусе от 5 до 10 км – прибавила $10, или 1,8%, до $570/кв. м.
Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках под Киевом – за месяц видим повышение на $10, или 1,8%, до $560/кв. м. Собственно говоря, такой же ценник был в июне, а перед этим $550/кв. м в мае.
Динамика цен на новостройки за август. Довольно разные тенденции. Здесь важно оценивать объем предложения, классность жилья, темпы строительства и спрос, чтобы понять, что стоит за ценовой корреляцией.
В Ворзеле и Святопетровском цены просели на 16,5%, или 1,4 тыс. грн, и 9,3%, или 1 тыс. грн – до 7,1 тыс. грн/кв. м и 9,8 тыс. грн/кв. м соответственно.
Несколько меньше потеряли в стоимости новостройки Гостомеля, Вишневого, Петропавловской Борщаговки и Гатного – 4,2%, или 600 грн, 2,9%, или 500 грн, 0,6%, или 100 грн, и 1,2%, или 200 грн, снизившись до 13,7 тыс. грн/кв. м, 16,5 тыс. грн/кв. м, 17,2 тыс. грн/кв. м и 16,7 тыс. грн кв. м соответственно.
В Ирпене квадратный метр в жилых комплексах вырос на 1 тыс. грн, или 6,5%, до 16,5 тыс. грн/кв. м, в Белогородке – на 800 грн, или 6,8%, до 12,6 тыс. грн/кв. м, в Буче – на 700 грн, или 4,9%, до 15,1 тыс. грн/кв. м.
Цены на вторичном рынке жилья в августе: больше всего подорожали “однушки”.
Статистика по районам:
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