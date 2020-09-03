Минфин создал программу для проверки получателей госвыплат

Министерство финансов построило информационно-аналитическую платформу верификации выплат пенсий, субсидий, других соцвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

Архитектура информационно-аналитической платформы, которая построена на базе современных технологий, может обеспечить одновременную обработку 3,5 тысячи запросов на проверку информации, что позволяет использовать данное программное решение государственными органами во время назначения выплат и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплатах.

По данным Минфина, персональные данные в информационно-аналитической платформе надежно защищены от внешнего вмешательства. При этом обработка информации осуществляется в автоматизированном режиме средствами платформы без человеческого вмешательства.

Минфин также разработал механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих государственные выплаты. По мнению министерства, такой механизм обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

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Проведение превентивной проверки также будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размера госпособий, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат.

С 1 января 2021 года вступает в силу статья 10 закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», которой предусмотрено осуществление превентивной верификации при обращении граждан за назначением пенсий, пособий, субсидий, других социальных выплат.