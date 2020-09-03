0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Исследователи описали новый способ отмывания денег через биткоин

Исследователи описали новый способ отмывания денег через биткоин

Сотрудники лаборатории Blockchain Research Lab выпустили статью, в которой рассказали о набирающем популярность способе отмывания денег через криптовалюту. Механизм получил название «эксклюзивный майнинг».

По словам исследователей, злоумышленники просят майнеров подтвердить транзакции, размещенные через частные каналы в обмен на вознаграждение. Такая транзакция остается неучтенной для многих аналитических систем, поскольку выглядит как награда от добычи криптовалюты.

«Маскировка денежных переводов под транзакционные издержки позволяет уклоняться от налогов или отмывать деньги», — отмечают авторы статьи.

Обнаружить случаи «эксклюзивного майнинга» и доказать преступный умысел очень сложно, потому что добыча криптовалют по закону не запрещена.

Другой способ заработка на добыче криптовалют распространен на DeFi-рынке и называется “вампирский майнинг”. Его суть заключается в том, что новые децентрализованные проекты “высасывают” ликвидность из более прибыльных протоколов и переводят ее себе.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.