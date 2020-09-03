Исследователи описали новый способ отмывания денег через биткоин

Сотрудники лаборатории Blockchain Research Lab выпустили статью, в которой рассказали о набирающем популярность способе отмывания денег через криптовалюту. Механизм получил название «эксклюзивный майнинг».
По словам исследователей, злоумышленники просят майнеров подтвердить транзакции, размещенные через частные каналы в обмен на вознаграждение. Такая транзакция остается неучтенной для многих аналитических систем, поскольку выглядит как награда от добычи криптовалюты.
«Маскировка денежных переводов под транзакционные издержки позволяет уклоняться от налогов или отмывать деньги», — отмечают авторы статьи.
Обнаружить случаи «эксклюзивного майнинга» и доказать преступный умысел очень сложно, потому что добыча криптовалют по закону не запрещена.
Другой способ заработка на добыче криптовалют распространен на DeFi-рынке и называется “вампирский майнинг”. Его суть заключается в том, что новые децентрализованные проекты “высасывают” ликвидность из более прибыльных протоколов и переводят ее себе.
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