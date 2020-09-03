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Как в Украине будет происходить переход на автоматическое начисление пенсий

Как в Украине будет происходить переход на автоматическое начисление пенсий

В Украине после отмены бумажных трудовых книжек пенсию будут начислять автоматически.

Об этом говорится в законопроекте №3623, который уже принят в первом чтении.

Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

“Будет как в Великобритании, Эстонии и других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее”, – рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если этого требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карты.

Справка Finance.ua:

  • 2 сентября депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий переход от бумажного к электронному варианту трудовой книжки.
  • В Украине разрабатывают механизм, согласно которому государственные служащие смогут выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.
  • Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен.

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По материалам Обозреватель
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